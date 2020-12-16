В Севастополе легковушка столкнулась с троллейбусом: есть пострадавшие

Неработающий светофор сыграл злую шутку
В Севастополе 15 декабря на пересечении проспекта Генерала Острякова и улицы Олега Кошевого произошло ДТП, с участием троллейбуса.
Пользователи группы «Автопартнер Крым. Севастополь. ДТП» соцсети Вконтакте выложили фотографию последствий ДТП: белый KIA врезался в троллейбус.
В ГАИ виновником ДТП назвали легковой автомобиль, так как он не пропустил троллейбус, пишет «Новый Севастополь».
Также отмечается, что медицинская помощь понадобилась женщине-пассажиру легкового автомобиля и несовершеннолетнему пассажиру троллейбуса.
В комментариях к посту участники группы отметили, что в это время не работал светофор на перекрестке.
Напомним, в Севастополе днем 8 декабря на Фиолентовском шоссе легковой автомобиль столкнулся с грузовым и загорелся.
Фото: vk.com/Автопартнер Крым. Севастополь. ДТП