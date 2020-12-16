Развожаев возглавил рейтинг губернаторов

В десятку вошли губернаторы окраинных регионов России

Глава правительства Севастополя Михаил Развожаев стал первым лицом десятки «губернаторов новой волны». Данные предоставлены экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

В докладе института говорится, что главной целью исследования было определение лояльности жителей городов к кадровой политике формирования губернаторского корпуса, выделяют ли они губернаторов новой волны среди прочих, какие характеристики соответствуют этому термину в понимании людей и соответствуют ли губернаторы их регионов этим критериям», пишет «Новый Севастополь».

Под данное определение были выбраны 10 губернаторов. Выводы экспертов подкрепляли опросами жителей регионов, руководство которых попало в список. И они же назвали основные критерии, которые характеризуют «губернатора новой волны»: решает проблемы, близкий к людям и эффективный управленец.

При этом в Севастополе 67% опрошенных жителей выразили мнение, что Развожаев подходит под это определение.

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В топ-10 вошли Антон Алиханов (Калининградская область), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Вячеслав Гладков (врио губернатора Белгородской области), Александр Моор (Тюменская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Осипов (Забайкальский край), Владимир Солодов (Камчатский край), Алексей Текслер (Челябинская область) и Владислав Шапша (Калужская область).

Фото: пресс-служба правительства Севастополя