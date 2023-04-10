На трассе «Таврида» машина слетела с дороги и загорелась

ДТП произошло днем 9 апреля.

«Водитель, 1986 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора» на 263 км + 10 метров автомобильной дороги Керчь-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, выехал за пределы проезжей части вправо, где произвел наезд на препятствие (технологическая лестница) с последующем опрокидыванием и возгоранием автомобиля», — сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.

В результате ДТП никто не пострадал, признаков опьянения у водителя не установлено.

Причины произошедшего выясняются.

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Ольга Сурикова