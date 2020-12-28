Как чемпионка Европы оказалась в Севастополе и возглавила городскую женскую команду по регби

Интервью с тренером женской команды севастопольского регбийного клуба «Чайка»

— Добрый день, Екатерина, очень рады познакомиться с вами лично. С недавнего времени вы тренируете женскую команду севастопольского регбийного клуба «Чайка». Как вам состояние севастопольского регби?

— Здравствуйте, тоже рада познакомиться и пообщаться. Я бы сказала, что регби в Севастополе в стадии развития. Много людей задействовано в этом процессе и это очень хорошо, но чувствуется нехватка опытных тренеров — регбистов и игроков. Конечно, виден интерес людей, но еще есть над чем работать.

— Надеемся, благодаря таким опытным регбистам как вы, в Севастополе удастся создать полноценное регбийное сообщество. Ваш супруг Борис также работает тренером по регби. Общее занятие помогает или мешает в семейной жизни?

— Да, Борис тренирует команду Нахимовского училища, а я женскую команду клуба. В нашем случае общее занятие нам помогает, мы оба любим этот вид спорта, любим наше дружное регбийное сообщество. Не секрет, что именно регби нас свело вместе и это одна из тех вещей, которая объединяет нас с мужем.

— Как начиналась ваша регбийная жизнь, какой была ваша первая команда, первый тренер?

Я пришла в регби из легкой атлетики. Первой моей командой была краснодарская «Южанка», ее тренировал Коробов Михаил Юрьевич. Первые полгода я не могла определиться с конкретным видом спорта, вроде уже не легкоатлетка, но и еще не регбистка.

В команде меня приняли очень тепло, можно сказать, как родную, это один из самых важных факторов, который повлиял на решение остаться в этом спорте. Потом я увидела, что все серьезно и какие впереди перспективы, поняла, что я сделала правильный выбор и погрузилась с головой, душой и сердцем в регби.

Команда была очень дружной и сильной, потому что тренер приглашал в нее далеко не всех, а смотрел на характер, физические данные, спортивное прошлое, имел к каждой девочке свой подход, многое терпел, скрупулёзно разбирал каждую игру, помнил игровые моменты даже полугодичной давности. Мне очень повезло, «Южанка» была по-настоящему сильной командой, мы были одними из лучших в Чемпионате России, всегда были в призерах.

— А вы помните свой первый турнир?

Как ни странно, помню. Это было в Крымске, я тогда занималась регби два месяца и меня даже на этих соревнованиях выпустили играть. На одной из игр я зачем-то бежала рядом с Надеждой Ярмоцкой (капитан женской сборной России по регби-7 2014-2017 гг.), и она дала мне пас почти у самой зачетной линии, видимо, для того, чтоб я почувствовала, каково это приносить очки, а я выронила мяч. Надя, конечно, была в недоумении. Еще помню, что почему-то на поле были проблемы с покрытием и было очень много грязи. После игр она была повсюду, в том числе, на лбу и лице, особенно удачно вышли фотографии в таком виде, но это были счастливые моменты.

— Что значит быть игроком клуба: какой распорядок, дисциплина, как организован тренировочный процесс?

Для начала надо понимать, в каком клубе ты играешь. В любительском клубе все немного сложнее: время тренировок зависит от того, когда их могут посещать спортсмены, но с этого и начинается спортивная жизнь, вырабатывается самодисциплина, прививаются начальные навыки, но и требования ниже.

В профессиональном клубе спортсмен понимает, что это его работа, она его кормит. По одной — две тренировки шесть раз в неделю. Возможны выезды на сборы. Игроки приходят на тренировки заранее, не допускаются пропуски тренировок без уважительной причины, возможны увольнения в случае конфликтов с руководством, но также есть бонусы — карьерный рост, повышение заработной платы, путешествия по России и миру, возможность играть за иностранный клуб.

Тренировочный процесс организовывается в зависимости от периодов: межсезонье, соревновательный, подготовительный и восстановительный. Зимой в подготовительный период упор делается на физическую подготовку, силу, ловкость, выносливость, отработку различных элементов. В соревновательном периоде работают над тактикой защиты и нападения. Относительно дисциплины важно работать над собой, воспитывать в себе уважение к тренерскому составу, судьям и игрокам из других команд. Необходимо следить за собой в плане питания, поддержки формы в периоды отдыха, развивать свои умственные способности, банально читать книги в том числе специальную литературу.

— Вы многократный призер Чемпионатов России, какой из них вам запомнился больше всего? Может какой-то из финалов стал самым ярким?

— Это был один из туров Чемпионата России в Анапе. Мы играли в финале с «РГУТИС-Подмосковье», на тот момент действующими чемпионами России, многократными чемпионами. Это был наш принципиальный соперник. Нашей команде всегда чего-то не хватало для победы над ними. И вот в этой игре мы это сделали, победили. Я не помню какой счет, что за тур был вообще, но эти эмоции радости от преодоления, от ощущения, что ты стал лучше, не забуду никогда.

— Вы были игроком сборной России по регби-7, где лучше играть в клубе или сборной?

Сборная и клуб — это разные вещи. Для меня в сборной лучше, там и лучшие игроки со всей страны, и лучшие тренеры, тренировочные базы, питание, выезды на сборы в другие страны, общение с иностранными игроками.

— Победа вашей команды в Чемпионате Европы в 2013 году положила начало доминированию женской сборной России по регби – 7 в Европе. В чем состоит рецепт успеха? Кто был самым запоминающимся соперником в Европе?

— По-моему, рецепт очень прост – это тренер, сложившаяся команда и бешенная мотивация. Мотивацию дает тренер. Для меня самыми запоминающимися стали сборные Великобритании и Франции. Франция играет очень агрессивно, а сборная Великобритании словно сошла со страниц учебников, они все делают очень четко и правильно, очень технически подготовленные, красивые пасы и захваты, за ними просто приятно наблюдать

— Кроме побед в Чемпионате Европы у вас была знаменитая победа над сборной Новой Зеландии, вы помните эту игру?

— Помню, как в этой игре я положила попытку, как они много ошибались, как их тренер сокрушался о том, что вообще происходит. Мы в свою очередь просто делали свое дело и довели его до конца.

— Как вы считаете, есть ли будущее у регби в Севастополе, что нужно сделать для его развития, скажем, в ближайшие пять лет?

— Севастопольская федерация вместе с Федерацией регби России уже многое сделали и делают для развития регби в Севастополе. Поэтому я считаю, что будущее точно есть, важно не сбавлять темпы. Самое главное, что ведется работа по привлечению школьников и студентов в этот спорт, это наш резерв, наше будущее. Далее, конечно, нужна база, где мы сможем тренировать регбистов беспрепятственно и в удобное время.

Конечно, ждем стадион для проведения соревнований, в том числе, этапов Чемпионата России, для того, чтобы люди приходили и смотрели на игры профессионалов и получали удовольствие от нашей игры.

— Спасибо за интересный разговор, что-нибудь добавите?

— От себя хочу добавить, что регби заслужено один из самых популярных игровых видов спорта в мире, те, кто занимался, занимается, болеет знают, почему это так. А те, кто не знает об этом, приходите к нам в клуб, и вы все увидите сами, приводите своих детей в регби, им обязательно понравится.

Беседовал Дмитрий Островский