В Севастополе коронавирусом заболели 97 человек за сутки

Переболело в городе уже около 10 тысяч человек

По состоянию на утро 22 января зарегистрировано 97 новых случаев заболевания COVID-19. 89 человек выписаны после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 72 до 88 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 8807 человек. В настоящий момент выздоровели 7963 человека, 348 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 311 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 170 человек.

Под наблюдением находится 687 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Прививку от COVID-19 получили 1742 человека, второй этап вакцинации прошли 539 человек, в настоящее время это учителя и медицинские работники.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.