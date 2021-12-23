Сегодня Путин проведет Большую пресс-конференцию

Аккредитованы более 500 журналистов

Сегодня, 23 декабря, президент России Владимир Путин проведет Большую пресс-конференцию, на которой ответит на главные вопросы журналистов.

В этом году участие в мероприятии примут 500 представителей российских и зарубежных СМИ.

В этом году из-за пандемии коронавируса на мероприятие не было свободной аккредитации, количество журналистов ограничили. Для участия представителям СМИ нужно было сдавать три ПЦР-теста. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что соблюдение дистанции и другие связанные с COVID-19 предписания доставляют неудобства, но это вынужденная мера.