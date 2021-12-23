Сегодня Путин проведет Большую пресс-конференцию

Аккредитованы более 500 журналистов
Сегодня, 23 декабря, президент России Владимир Путин проведет Большую пресс-конференцию, на которой ответит на главные вопросы журналистов.
В этом году участие в мероприятии примут 500 представителей российских и зарубежных СМИ.
В этом году из-за пандемии коронавируса на мероприятие не было свободной аккредитации, количество журналистов ограничили. Для участия представителям СМИ нужно было сдавать три ПЦР-теста. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что соблюдение дистанции и другие связанные с COVID-19 предписания доставляют неудобства, но это вынужденная мера.
«В остальном это классическая пресс-конференция Путина: свободные вопросы, подробные ответы, что называется — до последнего», — сказал он.
В этом году мероприятие начнется в 12:00 мск.
В Кремле выделили главные темы пресс-конференции:
✔️ Пандемия коронавируса
✔️ Вакцинация и QR-коды
✔️ Ситуация в экономике
✔️ Инфляция и падение доходов граждан
✔️ Отношения с США, ЕС и НАТО, переговоры по гарантиям и «военно-технический ответ»
✔️ Украина и «Россия вот-вот нападет»
✔️ Газ, трубопроводы и цены
✔️ Развитие страны, нацпроекты, приоритеты.
✔️ Постсоветская интеграция и зоны влияния.
✔️ Транзит власти, кадровая политика, преемственность политики