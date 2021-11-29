В Севастополе коронавирусом в сутки заболевает более двухсот человек

Оперативная сводка

В Севастополе по состоянию на 29 ноября зарегистрированы 212 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

424 человека выписаны после выздоровления.

Умерли 8 человек в возрасте от 69 до 89 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 48 556 человек.

В настоящий момент выздоровели 44 330 человек, 1 676 умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 29 ноября сделали прививку от коронавируса 241 063 человека. Второй этап вакцинации прошли 211 024 жителя региона.

Правительство РФ определило, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения.

В Севастополе 80% взрослого населения – это примерно 328 тысяч человек.

В формировании коллективного иммунитета участвуют и те, кто привился, и те, кто переболел.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 29 ноября поступило более 275 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.