Сегодня в Севастополе ветер может стать источником происшествий

Экстренное предупреждение

Севастопольский главк МЧС распространил экстренное предупреждение об опасных метеорологических явлениях на сегодня, 29 ноября.

«В 13-16 часов 29 ноября 2021г. по Севастополю ожидается усиление юго-западного ветра 22-27 м/с. Сохранится до конца дня 29.11.2021 г», — подчеркнули в ведомстве.

Прогнозируется: вероятность возникновение происшествий, связанных с повреждением кровли и остекления зданий; порывами линий связи и электропередач, повалом деревьев, широкоформатных конструкций, отключением трансформаторных подстанций в результате перехлеста проводов; нарушением систем жизнеобеспечения населения, затруднением в работе всех видов транспорта из-за сильного ветра и последствий, которые могут быть им вызваны.

Главам муниципалитетов, коммунальщикам и дорожным службам также разосланы предупреждения быть готовым к возможности возникновения аварийных или чрезвычайных ситуаций. А лечебным учреждениям подготовиться к возможному приему пострадавших.

Отметим, в Севастополе от сильного ветра с утра шатаются плохо закрепленные рекламные конструкции. Одна из таких раскачивается прямо над головами людей, ожидающих общественный транспорт, над остановкой возле торгового центра «SeaMall».

Ольга Сурикова