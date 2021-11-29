Неделя в Севастополе начинается с дождей

И понижением температуры

Сегодня, 29 ноября, в Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, утром и днем дождь.

Ветер юго-западный 13-18 м/с, утром и днем порывы 22-24 м/с.

Температура воздуха ночью +11…+13°, днем +16…+18°.

Аналогичную погоду только с понижением температуры прогнозируют синоптики на завтра, 30 ноября.

Ожидается дождь утром и днем временами сильный.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, порывы до 24 м/с.

Температура воздуха ночью и днем +11…+13°.

Зима в Севастополе также начнется с дождливой погоды. 1 декабря ночью и утром небольшой дождь, днем дождь.

Ветер северо-западный 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +8…+10°.