Неделя в Севастополе начинается с дождей

И понижением температуры
Сегодня, 29 ноября, в Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, утром и днем дождь.
Ветер юго-западный 13-18 м/с, утром и днем порывы 22-24 м/с.
Температура воздуха ночью +11…+13°, днем +16…+18°.
Аналогичную погоду только с понижением температуры прогнозируют синоптики на завтра, 30 ноября.
Ожидается дождь утром и днем временами сильный.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, порывы до 24 м/с.
Температура воздуха ночью и днем +11…+13°.
Зима в Севастополе также начнется с дождливой погоды. 1 декабря ночью и утром небольшой дождь, днем дождь.
Ветер северо-западный 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +8…+10°.