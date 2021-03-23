В Севастополе коронавирус не дал пациенту отметить 100-летие

Количество смертей каждый день стабильно

В Севастополе по состоянию на утро 23 марта зарегистрированы 34 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства.

21 человек выписан после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 53 до 99 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 905 человек. В настоящий момент выздоровели 11 979 человек, 552 умерло.

Под наблюдением находится 604 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.