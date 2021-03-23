Севастопольцы мерялись своими «царь-лужами»

Горожане пытаюсь с юмором переживать коммунальные беды в городе

В Севастополе последние несколько дней льет дождь, который способствовал образованию огромных луж в различных районах города, где отсутствуют или забиты ливневки.

Горожане начали делиться в соцсетях фотографиями своих «потопов» рядом с домом. Многие отмечают, что на машине даже боятся проехать по таким лужам от греха подальше.

В Телеграмм-канале «Типичный Севастополь» об этой фотографии написали: «вот она царь-лужа, а вы говорите. Не покупайте дорогих машин, ливневок в городе нет и не будет».

Раннее это почетное явление «царь-лужа» было заснято по улице Руднева в Севастополе. В Телеграмм-канале «Локалка» пользователь написал: «И так каждый раз во время дождя. После дождей, Царь- лужа ещё неделю стоит и начинает вонять. Местные жители сначала возмущались и писали письма, а потом она им полюбилась, стала родной. Они её ласково называют «наше море».

Такая перекличка понравилась Владимиру Губанову и он решил сфотографировать и выложить свою лужу на Летчиках: «Она тоже «Царь-Лужа». А может быть, «Царица-Лужа», не знаю».

Напомним, летом 2020 года во время ливня практически весь Севастополь оказался затопленным, дороги было не пройти, не переехать.

Ольга Сурикова