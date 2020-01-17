Севастопольский «Бриг» отмечает юбилей. Фотография как искусство

В этом году Севастопольскому народному фотоклубу «Бриг» исполняется 60 лет, это старейший фотоклуб в России.

Юбилей члены клуба решили отметить традиционной выставкой фоторабот. Каждый автор выбрал и оформил наиболее удачную на его взгляд фотографию и представил на суд коллег.

В результате на выставке оказались работы в разных жанрах: портрет, репортаж, пейзаж. По словам председателя худсовета «Брига» Леонида Матвеева для всех фоторабот действуют одинаковые художественные принципы.

Собравшиеся оценивали цветовое решение, композицию, сюжет каждой фотографии, а также презентацию (качество печати, рамки и паспорту).

Из более чем тридцати работ фотохудожники голосованием выбрали одну — фотографию Юлии Горелой.

Слово «народный» в названии клуба — это почетное звание. Сейчас в клубе состоят около сорока фотографов разного возраста и уровня мастерства. Несколько раз в год клуб организует общегородские фотовыставки, приуроченные ко Дню города, Дню Исторического бульвара и другим праздникам.

Клуб часто организует семинары по фотографии, на который приглашает известных мастеров. Так, 21-23 февраля в Коктебеле состоится фототренинг «Свет и тьма», с крымскими фотографами приедет делиться опытом Андрей Чежин из Санкт-Петербурга.

Для того, чтобы стать хорошим фотографом, мало овладеть приемами и техниками, нужно постоянно повышать свой культурный уровень — считает руководитель клуба Юрий Данилевский, который уже более 30 лет занимается художественной фотографией. «Смотрите хорошие фильмы, например итальянских неореалистов, стоит и книги читать, только лучше Умберто Эко, а не Маринину», — советует фотохудожник, — а вообще всему можно научиться».

Ирина Жибоедова