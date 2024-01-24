Опубликованы списки погибших после падения самолета в Белогородской области

В списке, опубликованном Маргаритой Симоньян, 65 украинских пленных, из которых 12 представители признанного в России террористической организацией и запрещенного полка «Азов».

Также в минобороны РФ сообщили, что по самолету ИЛ-76 было выпущено две ракеты, а также подтвердили гибель всех находящихся на борту.

По сообщениям СМИ, военный самолёт Ил-76 упал в Белгородской области в 11:00.

Губернатор области Гладков написал в своём телеграм-канале о происшествие в Корочанском районе. Сейчас на месте падения работают следователи и спасатели.

Напомнили, Глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил пленение украинского разведчика во время высадки в Крыму 4 октября 2023 года.