В Севастополе решилась ситуация с путевками для детей-победителей патриотического конкурса

Севастопольские дети, победившие в федеральном патриотическом конкурсе «Содружество Орлят России», будут все-таки награждены путевками в детский лагерь «Ласпи». Об этом 22 мая в ходе заседания правительства сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Проблема возникла в связи с тем, что ранее было принято решение поощрять путевками в лагеря детей раз в два года. А победители в вышеназванном конкурсе уже отдыхали в лагере в прошлом году.

«Для коллективных мероприятий, с учетом того, что это федеральный проект «Орлята России», мы сделаем исключение, и сегодня это уже было внесено в приказ департамента образования. Вопрос решен», – подчеркнул замгубернатора города Игорь Михеев.

Губернатор Михаил Развожаев попросил, чтобы и в дальнейшем, если какой-то класс или коллектив удостаивается коллективной путевки в лагеря, то на таких детей не должно распространяться правило «бесплатно один раз в два года».

Ольга Сурикова