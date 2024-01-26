В Севастополе методика расчета платы за размещение НТО отменена судом

Вступило в силу решение суда, в соответствии с которым действовавшая в Севастополе методика расчета платы за размещение нестационарных торговых объектов подлежит отмене.

Ранее прокуратура Севастополя провела проверку законности региональных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы размещения НТО, и установила, что ряд положений постановления правительства Севастополя от 27 декабря 2019 года не соответствовали требованиям федерального законодательства и нарушали права предпринимателей.

«Утвержденная постановлением методика определения начальной цены договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, находящемся в собственности города Севастополя, является экономически необоснованной. Она разработана без учета актуальных данных о кадастровой стоимости земельных участков, предусматривает произвольно установленные значения коэффициентов», — говорится в сообщении прокуратуры.

Постановление допускало изменение формулы расчета платы чаще одного раза в три года и неправомерно регулировало вопросы размещения летних кафе

Горсуд удовлетворил иск прокуратуры, Однако департамент сельского хозяйства и потребительского рынка обжаловал решение суда первой инстанции.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции без изменения.

«Судебное решение вступило в законную силу с 24 января 2024 года. Его вынесение не повлияет на ранее заключенные договоры, но потребует разработать и принять новую методику расчета», — добавили в прокуратуре.

Ольга Сурикова