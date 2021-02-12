В Севастополе коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности

Автомобилистам стоит приготовиться к опасному периоду

В связи с прогнозируемым с сегодняшнего дня ухудшением погодных условий в Севастополе – понижением температуры до -8 °C, осадками в виде дождя и снега, все силы ГБУ «Севастопольский Автодор» приведены в повышенную готовность, сообщает пресс-служба правительства города.

«Мы ожидаем резкое изменение погоды. С утра идет дождь, который по прогнозу сменится снегом при минусовой температуре. Это самое опасное время для автомобилистов. Влажное покрытие становится скользким, образуется гололедица. Севавтодор переведен в режим повышенной готовности», – рассказал заместитель директора по содержанию автомобильных дорог ГБУ «Севастопольский Автодор» Сергей Сукорцев.

Дорожники отчитались, что в ближайшие сутки и в дальнейшем будет задействовано 14 единиц специальной дорожной техники для распределения противогололедного материала и уборки снега. Заготовлено 3,5 тыс. тонн противогололедного материала. Район выполнения работ включает 270 км. внутригородских дорог и 350 км загородных трасс.

«В первую очередь будут обработаны маршруты общественного транспорта и дороги, по которым детей доставляют в школы. Затем обрабатываются региональные и межмуниципальные дороги», – уточнил Сергей Сукорцев.

Кроме техники, в ликвидации снежных наносов на дорогах, обработке остановочных площадок задействуют более 20 дорожных рабочих.

При обнаружении гололедицы на автомобильных дорогах горожанам рекомендуют обращаться в диспетчерскую службу предприятия по телефону +7 978 998 59 83

При этом Севавтодор сразу подчеркнул, что на устранения снега и гололеда на дорогах по ГОСТу у него есть 5-6 часов с момента обнаружения.

Напомним, сегодня наши читатели обратили внимание на технику Севавтодора, которая моет дорогу в дождь и делает ее еще более мокрой и опасной для автомобилистов.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова