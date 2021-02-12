В Севастополе карту ЕГКС можно купить в автобусах

Правда, практика такая только тестируется

В Севастополе в автобусах тестируют систему продажи проездных карт ЕГКС. С 11 февраля приобрести «Единую городскую карту Севастополя» будет на некоторых маршрутах, сообщает пресс-служба правительства города.

Ранее карту можно было купить только в стационарных пунктах и на остановках.

В настоящее время такая возможность появилась на автобусных маршрутах №14, 29, 31, 46, 48, 52, 113.

В случае, если данная услуга будет пользоваться популярностью, практика будет распространяться на всех маршрутах.

На данный момент оплата проезда в общественном транспорте картой ЕГКС выходит дешевле, чем наличными, подчеркнули в правительстве.

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Пополнять ее можно через терминалы на «умных» остановках, через сайт www.egks.ru.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова