В Севастополе коммунальщики моют дорогу в дождь

Сразу две машины

Сегодня в Севастополе погода оставляет желать лучшему: дождь сменяется снегом, вода по дорогам течет ручьем, доставляя пешеходам жуткий дискомфорт при переходе улиц. При этом «Севавтодор» поливает и моет магистрали двумя машинами подряд.

Фотографии нам прислали в редакцию жители проспекта Октябрьской революции. Они были сильно удивлены, заметив, как коммунальные машины моют в дождь дорогу. При этом они отметили, что в такую погоду увеличивается количество ДТП, а ГБУ «Севавтодор», как говорится, подливает масла в огонь.

Напомним, ранее нашему изданию ГБУ «Севастопольский Автодор» отвечал, что после песко-соляной смеси убрать убрать все дороги не успевает техникой, имеющейся в наличии.

Ольга Сурикова