Глава УМВД Севастополя самоизолировался

Виной стали подчиненные

Сегодня депутаты Законодательного собрания Севастополя не смогли заслушать отчет главы городского УМВД Павла Гищенко по причине отсутствия последнего: он ушел на самоизоляцию.

Первым вопросом в повестке сегодняшнего заседания заксобрания стоял отчет главы УМВД по г. Севастополю Павла Гищенко о работе полиции в 2019 году. Однако Павел Гищенко сообщил депутатам, что его выступление «не представляется возможным», пишет Forpost.

Отмечается, что в пояснительном письме на имя спикера Закса Владимира Немцева говорится, что причиной стала болезнь двух заместителей Павла Гищенко – у них диагностирована коронавирусная инфекция. В связи с этим сам глава УМВД находится на самоизоляции.

Издание пишет, что депутаты среди прочих планировали задать вопрос относительно вырубки сосновых деревьев возле здания главка на площади Восставших и бетонировании подпорной стены там же.