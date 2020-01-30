В Севастополе кадетам рассказали о работе криминалистов

Ученики кадетских классов школы № 6 побывали в криминалистическом центре УМВД России по г. Севастополю.

Сотрудники рассказали гостям об истории создания экспертно-криминалистической службы в Севастополе и о её первом эксперте – капитане милиции Анне Алексеевне Ильянковой, а также показали кадетам выставку оборудования.

Затем гости посетили криминалистические лаборатории, оснащенные по последнему слову техники, где им рассказали, как проводятся экспертизы — дактилоскопические (отпечатки пальцев), фоноскопические (идентификация голоса) и другие.

Особенно понравилась ребятам баллистическая экспертиза, ведь им показали некоторые виды изъятого у преступников оружия.

У экспертов есть специальная мобильная лаборатория, с помощью которой они проводят различные исследования во время выезда на место происшествия.

В завершение мероприятия кадеты поблагодарили сотрудников полиции за интересную экскурсию.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю (и фото)