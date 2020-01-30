Росгвардейцы поздравили с победой севастопольских паралимпийцев

Военнослужащие военного оркестра севастопольского полка Росгвардии поздравили с победой пловцов-паралимпийцев. В Доме офицеров флота творческий коллектив под управлением дирижера

капитана Валентина Таева исполнил классические мелодии, попури из песен военных лет, джаз и эстрадные шлягеры.

Спортсмены -пловцы завоевали 10 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовых медали на всероссийском турнире в Дзержинске (Нижегородская область).

За почетные трофеи соревнований в течение недели боролись более 200 спортсменов с ограниченными возможностями из 34 регионов Российской Федерации. Победители и призёры вошли в состав сборной команды страны и получили путевки на Паралимпийские игры — 2020 в Токио.

По материалам пресс-службы Росгвардии Севастополя

Фото: Денис Михайленко