Жизнь

Росгвардейцы поздравили с победой севастопольских паралимпийцев

30-01-2020
выпускающий редактор
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Военнослужащие военного оркестра севастопольского полка Росгвардии поздравили с победой пловцов-паралимпийцев.  В Доме офицеров флота творческий коллектив под управлением дирижера
капитана Валентина Таева исполнил классические мелодии, попури из песен военных лет, джаз и  эстрадные шлягеры.
 
Спортсмены -пловцы завоевали 10 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовых медали на всероссийском турнире в Дзержинске (Нижегородская область). 
 
За почетные трофеи соревнований в течение недели боролись более 200 спортсменов с ограниченными возможностями из 34 регионов Российской Федерации. Победители и призёры вошли в состав сборной команды страны и получили путевки на Паралимпийские игры — 2020 в Токио.
 
По материалам пресс-службы Росгвардии Севастополя
 
Фото: Денис Михайленко

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