Росгвардейцы поздравили с победой севастопольских паралимпийцев

Военнослужащие военного оркестра севастопольского полка Росгвардии поздравили с победой пловцов-паралимпийцев. В Доме офицеров флота творческий коллектив под управлением дирижера
капитана Валентина Таева исполнил классические мелодии, попури из песен военных лет, джаз и эстрадные шлягеры.
Спортсмены -пловцы завоевали 10 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовых медали на всероссийском турнире в Дзержинске (Нижегородская область).
За почетные трофеи соревнований в течение недели боролись более 200 спортсменов с ограниченными возможностями из 34 регионов Российской Федерации. Победители и призёры вошли в состав сборной команды страны и получили путевки на Паралимпийские игры — 2020 в Токио.
По материалам пресс-службы Росгвардии Севастополя
Фото: Денис Михайленко