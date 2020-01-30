В Севастополе появится мобильный технопарк «Кванториум»

Мобильный технопарк «Кванториум» будет посещать севастопольские села, в нем организуют занятия для детей.

Рабочая группа мобильного технопарка «Кванториум» приехала в общеобразовательную школу №59 с. Терновка, чтобы осбудить с директором перспективы сотрудничества и вопросы размещения передвижного комплекса на территории учебного заведения.

По словам руководителя подразделения Александра Чибисова данная школа выбрана первой не случайно, ведь руководство учебного заведения заинтересовано во всестороннем воспитании учащихся.

Мобильный технопарк «Кванториум» начнет свою работу уже осенью текущего года. Высокотехнологичная лаборатория со всем необходимым оборудованием разместится в крупногабаритном грузовом автомобиле, который будет курсировать по населенным пунктам Сахарная Головка, Орлиное, Терновка, Фронтовое, Андреевка, Орловка. Специалисты технопарка будут проводить занятия с школьниками из сельской местности. Сейчас продумываются варианты подвоза детей из отдаленных населенных пунктов к месту расположения передвижного комплекса.

По материалам пресс-службы севастопольского технопарка «Кванториум» (и фото)