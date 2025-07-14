В Крыму из окна общежития выпала четырехлетняя девочка

Следователи Керчи проводят проверку по факту выпадения четырехлетнего ребенка из окна дома общежития по улице Гагарина в Керчи.

Установлено, что происшествие случилось в момент, когда мама готовила ужин, а ребенок, облокотившись на москитную сетку, упал с третьего этажа на землю.

Девочку с травмами головы и тела госпитализировали в больницу. В настоящее время состояние ее здоровья стабильное, угроза жизни отсутствует.

Семья характеризуется благополучная.

В ходе проверки будут изучены все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято обоснованное законное решение.

Главное следственное управление по Республике Крым и городу Севастополю напоминает: не оставляйте детей без присмотра.

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai

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