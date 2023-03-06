В Севастополе к лету появятся новый пляж и модульные гостиницы

В Севастополе, благодаря грантовой поддержке, на пляжах города будет реализовано восемь новых проектов, в том числе появится новый пляж «Дельфин» в районе Ласпи.

И семь пляжей будут дополнительно оборудованы детскими площадками, летними кинотеатрами и другой инфраструктурой. К 1 мая они должны быть все готовы. Об этом 6 марта в ходе аппаратного совещания рассказала начальник управления туризма Лариса Остапенко.

Кроме того, она доложила, как была использована грантовая поддержка в размере 150 млн рублей из федерального бюджета на строительство некапитальных средств размещения.

По ее словам, модульные гостиницы уже появились в Ласпи, Батилимане, в Золотой Балке. Максимальная сумма гранта на один модуль размещения составляла порядка 1,5 млн рублей.

«На данный момент сумма частных инвестиций 160 млн рублей. Инвесторы вложили больше, чем хотели», — отметила Остапенко.

Уже два проекта подали заявки на прохождение классификации— к началу сезону смогут размещать туристов. Благодаря данной программе, более 100 новых объектов может появиться по Севастополю.

Ольга Сурикова