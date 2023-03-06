Севастопольские юные регбисты взяли второе место на соревнованиях в Ялте

Команда из севастопольского Городского центра социальных спортивных программ заняла второе место на Кубке защитника отечества среди команд 2010-2012 годов рождения, который прошел на этих выходных в Ялте.

Золото взяли ребята из Феодосии, а бронзу из Ялты. Примечательно, что в севастопольской команде были, как девочки, так и мальчики в отличие от команд соперников, которые состояли только из представителей сильного пола. Тренирует нашу команду Олег Куцык.

Соревнования стали подготовительным этапом к Всероссийским соревнованиям «Черноморский овал», который состоится 15 апреля в Севастополе.

Напомним, в Севастополе впервые прошли соревнования по тэг-регби в рамках Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов