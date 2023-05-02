В Севастополе к Дню Победы пройдет более 150 мероприятий

В Севастополе принято решение рассредоточить по разным площадкам мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы. Об этом было сообщено сегодня, 2 мая, в ходе аппаратного совещания.

Как уже ранее было озвучено, в этом году в Севастополе отказались от проведения военного парада 9 мая из соображений безопасности.

Однако уже с 4 мая начнутся праздничные мероприятия, приуроченные к Дню Победы. Всего их запланировано более 150.

Одним из первых пройдет торжественное захоронение останков защитников Севастополя 1941-1945 гг на мемориальном кладбище.

«Пройдет ряд мероприятий и акций, которые мы распространили на разные площадки, чтобы минимизировать скопление людей в одной точке», — подчеркнул вице-губернатор Игорь Михеев.

Традиционно будут проходить парады под окнами ветеранов, концерты и выставки в Дворцах культуры и Домах культуры.

В вечернее время на «Ракушке» и Матросском бульвар 8 и 9 мая будет показ фильмов с военной тематикой.

А 9 мая все желающие смогут отведать полевой кухни на площади Нахимова.

Конкретное время проведения каждой акции правительство анонсирует накануне проведения.

Ольга Сурикова