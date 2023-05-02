Развожаев попросит КЖД провести косметический ремонт бронепоезда «Железняков»

В этом году к 9 мая легендарный бронепоезд «Железняков», в котором уже появились большие ржавые дыры, ждет в лучшем случае косметический ремонт.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания отметил, что объект принадлежит Крымской железной дороге, поэтому городские власти могут только обратиться с просьбой провести небольшой ремонт музейного экспоната.

«Давайте подготовим обращение, чтобы рассмотрели возможность ремонта. Понятно, что капитального ремонта провести невозможно, но чтобы его в порядок привели. Хоть косметический к 9 мая», — сказал Развожаев.

Он напомнил, что только на следующий год запланированы мероприятия по капитальному ремонта бронепоезда.

Напомним, севастопольцы не раз уже пытались привлечь внимание городских властей к удручающему состоянию бронепоезда «Железняков».

Ольга Сурикова