В Севастополе изымут имущество пособников украинского режима в пользу государства

Сегодня утром на заседании правительства принято постановление об изъятии в госсобственность Севастополя движимого и недвижимого имущества находящегося в собственности юр и физлиц, в том числе иностранных.
Антитеррористическая комиссия города доказала, что данные лица совершают в отношении России недружественные действия.
«Они осуществляли сбор денежных средств и финансировали украинские вооруженные формирования, непосредственно являлись руководителями и спонсорами польского «правозащитного» фонда «Открытый диалог», который представляет угрозу конституционному строю, обороноспособности и безопасности нашей страны. Через указанный фонд вышеназванными лицами было перечислено в виде пожертвований украинскому правящему режиму свыше 520 тыс. долларов США», — говорится в сообщении правительства Севастополя.
В список вошло имущество следующих физлиц и аффилированных с ними юридических лиц:
✔️Карпенко Андрея Валерьевича, 05.12.1972 года рождения
✔️Карпенко Ирины Константиновны, 02.07.1974 года рождения
✔️Козловской Людмилы Петровны, 17.03.1985 года рождения
✔️Козловского Петра Петровича, 27.07.1972 года рождения
✔️Козловского Сергея Петровича, 26.07.1982 года рождения
✔️Козловской Сидонии Филипповны, 06.02.1945 года рождения
✔️Себякиной Наталии Николаевны, 03.07.1981 года рождения
✔️Рубежной Ольги Витальевны, 19.07.1955 года рождения
✔️Рубежного Евгения Николаевича, (сын Рубежной О.В.),01.05.1977 года рождения
✔️Мирошниковой (Козловской) Елены Петровны, 03.09.1967 года рождения
✔️Мирошникова Виктора Сергеевича, 03.12.1988 года рождения
✔️Присяжнюк Владимира Константиновича, 25.01.1953 года рождения
✔️Украинской Таисии Леонидовны, 28.03.1944 года рождения
В Перечень имущества, учитываемого как собственность Севастополя, вошли следующие предприятия:
✔️ООО «Завод судовой светотехники «Маяк»
✔️ООО «Завод судовой светотехники»
✔️ООО «Плоск»
✔️ООО «Тинос»
✔️ООО «Эксплуатационная организация «Технотрон»
✔️ООО «Центр технической эксплуатации № 1»
✔️Производственный кооператив «КОРПУС»
Также по результатам инвентаризации имущества, принадлежащего ПАО «Севастопольгаз», перечень имущества, учитываемого как собственность города Севастополя, дополняется имуществом в виде гаражей, котельных и другой технологической инфраструктуры.
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Ольга Сурикова