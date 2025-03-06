В Севастополе изымут имущество пособников украинского режима в пользу государства

Сегодня утром на заседании правительства принято постановление об изъятии в госсобственность Севастополя движимого и недвижимого имущества находящегося в собственности юр и физлиц, в том числе иностранных.

Антитеррористическая комиссия города доказала, что данные лица совершают в отношении России недружественные действия.

«Они осуществляли сбор денежных средств и финансировали украинские вооруженные формирования, непосредственно являлись руководителями и спонсорами польского «правозащитного» фонда «Открытый диалог», который представляет угрозу конституционному строю, обороноспособности и безопасности нашей страны. Через указанный фонд вышеназванными лицами было перечислено в виде пожертвований украинскому правящему режиму свыше 520 тыс. долларов США», — говорится в сообщении правительства Севастополя.

В список вошло имущество следующих физлиц и аффилированных с ними юридических лиц:

✔️Карпенко Андрея Валерьевича, 05.12.1972 года рождения

✔️Карпенко Ирины Константиновны, 02.07.1974 года рождения

✔️Козловской Людмилы Петровны, 17.03.1985 года рождения

✔️Козловского Петра Петровича, 27.07.1972 года рождения

✔️Козловского Сергея Петровича, 26.07.1982 года рождения

✔️Козловской Сидонии Филипповны, 06.02.1945 года рождения

✔️Себякиной Наталии Николаевны, 03.07.1981 года рождения

✔️Рубежной Ольги Витальевны, 19.07.1955 года рождения

✔️Рубежного Евгения Николаевича, (сын Рубежной О.В.),01.05.1977 года рождения

✔️Мирошниковой (Козловской) Елены Петровны, 03.09.1967 года рождения

✔️Мирошникова Виктора Сергеевича, 03.12.1988 года рождения

✔️Присяжнюк Владимира Константиновича, 25.01.1953 года рождения

✔️Украинской Таисии Леонидовны, 28.03.1944 года рождения

В Перечень имущества, учитываемого как собственность Севастополя, вошли следующие предприятия:

✔️ООО «Завод судовой светотехники «Маяк»

✔️ООО «Завод судовой светотехники»

✔️ООО «Плоск»

✔️ООО «Тинос»

✔️ООО «Эксплуатационная организация «Технотрон»

✔️ООО «Центр технической эксплуатации № 1»

✔️Производственный кооператив «КОРПУС»

Также по результатам инвентаризации имущества, принадлежащего ПАО «Севастопольгаз», перечень имущества, учитываемого как собственность города Севастополя, дополняется имуществом в виде гаражей, котельных и другой технологической инфраструктуры.

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Ольга Сурикова