Севастопольский студент получил 10 суток ареста за демонстрацию нацистской символики

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю выявлена страница в соцсети, на которой публично демонстрировалась нацистская атрибутика и символика.

В результате проведенных мероприятий оперативники установили личность владельца страницы. Им оказался 20-летний студент одного из местных вузов.

В отношении задержанного составлен протокол об админправонарушении по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

Суд вынес ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба полиции Севастополя