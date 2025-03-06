В Севастополе риелтор «приватизировал» целое СТ  и нанес ущерб городу на 197 миллионов рублей

Следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Севастополя, обвиняемого в совершении 17 эпизодов мошеннических действий с земельными участками, принадлежащими городу, и в 18 эпизодах покушения на мошенничество.

Установлено, что частный риелтор собрал поддельные документы о выделении из собственности города участков общей площадью более 44 тыс. кв.м. в районе СТ «Берег» якобы для передачи их в собственность членам дачного кооператива. На деле он решил их оформить на своих родственников и знакомых для дальнейшей перепродажи.

В результате из собственности города выбыло 35 участка, а бюджету Севастополя причинен ущерб на сумму свыше 197 млн рублей.

Похищенные участки возвращены в собственность города Севастополя.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова