Имущество национализированного ПАО «Севастопольгаз» продолжает пополнять собственность города

На последнем заседании правительства Севастополя было сообщено, что в ходе инвентаризации имущества национализированного недавно ПАО «Севастопольгаз» обнаружены новые объекты.

«Специальные транспортные средства, газопроводы низкого, среднего и высокого давления, а также сооружения на них. Указанные объекты включаются в реестр собственности города с последующей регистрацией права собственности на них за городом Севастополем», – доложил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Губернатор Михаил Развожаев уточнил, что «это в том числе движимое имущество, которое выводилось».

Ранее был опубликован список национализированного имущества, в нем было указано 174 наименования, в том числе несколько иномарок — Genesis G80, Toyota Camry, Nissan Terrano, Kia Rio и несколько легковых отечественных автомобилей.

Сейчас список дополнился Toyota Camry, Peugeot Traveller и Renault Duster, три автомобиля LADA и еще несколькими легковушками попроще, специальными транспортные средствами и прицепами, машинами аварийных служб. А также газопроводами низкого и высокого давления, объектами незавершенного строительства, нежилым зданием на Гидрографической.

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Ольга Сурикова