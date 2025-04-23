Реконструкция развязок в Севастополе создаст «Малый Южный объезд»

В Севастополе реконструкция транспортных развязок на проспекте Генерала Острякова, в районе «Огурец» и в Камышовой бухте позволит создать «Малый Южный объезд» города, связывающий порт в Камышовой бухте с трассой «Таврида». Об этом сообщили ТАСС в правительстве Севастополя.

Стратегические проекты

По данным правительства, два крупных проекта по строительству и реконструкции автомобильных дорог имеют стратегическое значение для региона. Один из них — реконструкция транспортных развязок на въезде в город со стороны Балаклавского шоссе. Новые развязки появятся на месте двух существующих перекрестков, которые в настоящее время перегружены и являются местом заторов в часы пик.

Первый перекресток — крестообразный, объединяющий Балаклавское шоссе, проспект Генерала Острякова, подъезд к парку «Максимова дача» и съезд к рынку. Второй — кольцевая развязка, где сходятся выезд от первого перекрестка, улица Хрусталева, Камышовое и Монастырское шоссе, а также съезд с Балаклавского шоссе.

«Цель проекта — создание «Малого Южного объезда» города Севастополя, который позволит связать порт в Камышовой бухте с трассой «Таврида», — пояснили в правительстве. — Развязки обеспечат бесперебойное движение и заложат запас пропускной способности для перспективного развития северных районов города, где планируется строительство жилых кварталов и перенос административного центра».

Реконструкция дороги к Камышовой бухте

Второй проект касается региональной дороги Севастополь – порт Камышовая бухта – бухта Казачья. Она проходит мимо порта к юго-западной части полуострова, где расположены военные части и спальный микрорайон.

«Проект включает реконструкцию существующей дороги и строительство двухуровневой транспортной развязки. Это позволит развести транспортные потоки Казачинского и Фиолентовского шоссе, разгрузить улично-дорожную сеть», — отметили в правительстве.

Проекты реализуются в рамках государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, принятой в 2014 году. Среди ключевых объектов программы — Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции и трасса «Таврида». Общий объем финансирования составляет 840 млрд рублей.

Дмитрий Островский

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