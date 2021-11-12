В Севастополе изъяли контрабанду сигарет на 15 миллионов рублей

Уголовное дело заведено на местного жителя

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Севастополю изъяли из незаконного оборота крупную партию табачной продукции без маркировки.

По предварительным данным, к противоправной деятельности причастен 31-летний местный житель, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На него заведено уголовное дело.

«В ходе обысков в арендованных подозреваемым гаражах, в его автомобиле и пяти торговых павильонах полицейские обнаружили более 147 тысяч пачек сигарет. По предварительным подсчетам, стоимость продукции превышает 15 миллионов рублей.

По месту жительства фигуранта также изъяты 900 тысяч рублей, компьютерная техника, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — уточнила Ирина Волк.

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В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ольга Сурикова

Фото: МВД России

