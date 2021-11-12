В Севастополе стабильно высокий показатель заболеваемости коронавирусом

Устойчиво держится на уровне более 350 человек в сутки
В Севастополе по состоянию на 12 ноября зарегистрированы 354 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.
200 человек выписаны после выздоровления.
Умерли 12 человек в возрасте от 64 лет до 91 года.
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 43 261 человек.
В настоящий момент выздоровели 35 823 человека, 1 507 умерли.
Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.
Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».
Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.
В Севастополе на утро 12 ноября сделали прививку от коронавируса 209 825 человек. Второй этап вакцинации прошли 173 908 жителей региона.
Правительство РФ определило, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения.
В Севастополе 80% взрослого населения — это примерно 328 тысяч человек.
В формировании коллективного иммунитета участвуют и те, кто привился, и те, кто переболел. Научно обосновано, что переболевших бессимптомно или без обращения за медицинской помощью граждан примерно такое же количество, как и официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, предполагается, что наряду с вакцинированными гражданами, в формировании коллективного иммунитета участвуют около 85-90 тысяч человек, переболевших в явной или скрытой формах. Вирусологи отмечают, что у вакцинированных уровень антител выше, чем у переболевших.
Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 12 ноября поступило более 250 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.