КОС «Южные» закончат в 2024 году

Сегодня, 25 октября, городские власти показали, как выглядит строительная площадка и глубоководный выпуск строящихся КОС «Южные».

Сами очистные планируют закончить и ввести в эксплуатацию в 2024 году. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Мы договаривались, что оборудование очистных будет запускаться в работу поэтапно, по мере готовности, и это уже будет улучшать качество очистки стоков. Сейчас ведутся работы по глубоководном выпуску — труба глубоководного выпуска собирается на берегу и укладывается на дно бухты», — отметил глава города.

Тем не менее, проектная документация по объекту сейчас проходит экспертизу. Ее окончания ждут в конце ноября. Также проект потребует дополнительного финансирования, но этот вопрос уже будут решать на уровне правительства РФ.

Напомним, к строительству КОС «Южные» приступили в марте 2018 года. Планировались строительство и реконструкция 17 сооружений общей производительностью 170 тысяч кубометров в сутки. Большая часть этого объема была рассчитана на КОС «Южные» (125 тысяч кубов), которые должны обеспечить полноценную очистку сточных вод в районе Балаклавы.

Однако деньги для строительства очистных оказались на счетах банка с отозванной лицензией. Было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, государственный контракт на 6,85 млрд рублей был заключен с грубыми нарушениями, а аванс в размере более 2 млрд рублей перечислили на расчетный счет подрядчика, а не на счет федерального казначейства, как требует закон. В итоге около 1,31 млрд рублей из суммы аванса оказались заблокированы на счете подрядчика в банке, который лишился лицензии, а 747 млн рублей израсходованы «на цели, не предусмотренные государственным контрактом».

Одним из обвиняемых в «деле очистных» стал бывший директор департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов.

В марте прошлого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что перепроектирование КОС «Южные» потребует больше времени в связи с заменой «западных» технологий на «восточные».