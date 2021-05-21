В Севастополе изъяли 14 кг сладостей украинской фирмы ROSHEN

Уже 8 лет эта марка в России под запретом

В одном из севастопольских магазинов сотрудниками таможни была обнаружена на прилавках кондитерская продукция украинской фирмы ROSHEN. В отношении владельца торговой точки возбуждено административное дело, сообщает Южное таможенное управление.

«В результате проведенного мероприятия были изъяты 83 плитки шоколада и 15 заводских упаковок конфет. Общий вес изъятой продукции составил 13,92 кг», – сообщили в ведомстве.

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При этом еще в 2013 году Роспотребнадзор запретил ввозить на территорию России продукцию бренда из-за выявленных нарушений по качеству и безопасности.

Ольга Сурикова