В Севастополе владелец дачи канализационные воды сбрасывал прямо в море

Ему грозит штраф

В Севастополе сотрудниками Севприроднадзора зафиксирован сброс сточных вод в водоохранной зоне Чёрного моря. Канализационные воды стекали с садоводческого участка.

«Был выявлен факт сброса сточных вод на землю. Поскольку участок находится в водоохранной зоне Чёрного моря, сброс сточных вод является нарушением водного и земельного законодательства», – говорится сообщении пресс-службы ведомства.

Сотрудники химико-аналитической лаборатории ГБУ «Экоцентр» отобрали пробы на месте. Установлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Читайте также: В бухту Ласпи по трубе «Водоканала» стекали сточные воды

Владельцу участка направлено уведомление о месте и времени составления протокола об административном правонарушении.

Ольга Сурикова