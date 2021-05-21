В Севастополе МЧС предупредило, что не ходит по квартирам с огнетушителями

Активизировались мошенниками

Севастопольское управление МЧС решило предупредить о том, что их сотрудники не ходят по квартирам и не продают огнетушители и пожарные извещатели. Этим сейчас занимаются только мошенники, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В Главном управлении МЧС отметили, что сейчас участились случаи на территории города, когда некие люди в форме сотрудников МЧС России предлагают свои услуги по продаже пожарно-технического оборудования – в том числе огнетушителей и пожарных извещателей. Также имеется информация о телефонных звонках гражданам и организациям от имени сотрудников чрезвычайного ведомства с предложением таких же услуг.

Читайте также: В Севастополе мошенники от имени «Водоканала» рассылают SMS с долгами

«Хотелось бы обратить внимание, что МЧС России не оказывает коммерческих услуг населению – вся деятельность осуществляется на безвозмездной основе», – подчеркнули в ведомстве.

Граждан просят о каждом таком случае сообщать по номеру 112 для реагирования соответствующих органов.

Ольга Сурикова