В Севастополе из-за шторма не будут ходить катера

Порывы ветра в Севастополе в ночь с 22 на 23 ноября достигнут 20–25 м/с.

Из-за шторма катера не будут совершать маршрут из центра на Северную сторону и обратно.

В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Также МЧС предупреждает, что на ночь с 23 на 24 ноября ожидается дождь со снегом и снежная крупа, северо-западный ветер до 25 м/с, переходящий в северный.

Лучше не планировать походы на природу и ставить машины вдали от деревьев.

При сильном дожде могут возникнуть подтопления низменных территорий, подвалов и цокольных этажей.