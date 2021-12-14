Обновленный кинотеатр «Россия» ждет гостей: афиша

В 2020 году в Севастополе был вновь открылся обновлённый кинотеатр «Россия». Его полная реконструкция заняла один год и восемь месяцев. Теперь крупнейший государственный кинотеатр города снова готов принимать зрителей.

В советские времена в кинотеатр «Россия» стремился попасть каждый житель города от мала до велика. Построенный в 1975 году, он стал первым залом с широкоформатным экраном в Севастополе. В течение последних десятилетий здание находилось в плачевном состоянии. На восстановление «России» понадобилось немало усилий и финансовых затрат.

Теперь кинотеатр «Россия» – крупнейший не только в Севастополе, но и в Крыму. Технически он оснащён лазерным проектором, ультрасовременной звуковой системой DolbyAtmos в полном комплекте и гигантским экраном размером 25 на 10 метров.

Кроме основного, большого зала, в обновлённом кинотеатре «Россия» ещё два меньшей вместимости – 35 и 12 зрителей. В самом здании будет располагаться Севастопольское представительство Союза кинематографистов страны. Здесь планируется проведение крупных форумов, премьерных показов и творческих встреч с создателями отечественных картин.

Пресс-служба департамента культуры Севастополя

Фото: пресс-служба департамента культуры Севастополя