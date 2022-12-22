В Севастополе из недостроя дома на Кесаева сделают офисный центр

Политика
22-12-2022
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В Севастополе на месте заброшенного с украинских времен недостроя на улице Астана Кесаева появится многофункциональный комплекс. Проект получил поддержку на архитектурно-художественном совете, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

Это будет офисное здание с выставочным залом на первом этаже.  

«Данный участок находится в Гагаринском районе. Фактически примыкает к проспекту Столетовский. Находится в зоне многоэтажной жилой застройки», — рассказал представитель компании-проектировщика.

Когда-то здесь хотели построить многоэтажный жилой дом, однако местные жители добились остановки строительства и проект был заморожен. 

 Архитектурно-художественный совет одобрил проект, отметив, что многофункциональный комплекс украсит спальный район Севастополя.

Напомним, также на улице Вакуленчука было принято решение построить новый спортивно-оздоровительный комплекс.

Ольга Сурикова

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