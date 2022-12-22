В Севастополе из недостроя дома на Кесаева сделают офисный центр

В Севастополе на месте заброшенного с украинских времен недостроя на улице Астана Кесаева появится многофункциональный комплекс. Проект получил поддержку на архитектурно-художественном совете, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

Это будет офисное здание с выставочным залом на первом этаже.