В Севастополе появится новый спортивно-оздоровительный комплекс на Вакуленчука 

Архитектурно-художественный совет Севастополя накануне рассмотрел проект строительства спортивно-оздоровительного центра в районе улицы Вакуленчука. Планируется, что здание будет шестиэтажным, из них два этажа подземного паркинга на 42 места, сообщает пресс-служба правительства города.

«На первом и втором наземных этажах будут расположены спортивный зал, терраса для йоги, спортзал, на третьем – медицинский реабилитационный центр, на четвертом – спортивное кафе. Фасад здания планируется выполнить в современном стиле», – говорится в сообщении.

Члены архитектурно-художественного совета приняли проект, но не обошлось без замечаний. Они касались удобства заездов и проходов на территорию центра, тротуарной линии, а также архитектурного облика фасада здания.

Ольга Сурикова