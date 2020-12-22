Шойгу попросил Путина построить в Севастополе медцентр для военных

В Севастополе нет достойного медучреждения

Министр обороны РФ Сергей Шойгу попросил у президента России Владимира Путина поддержки в строительстве многопрофильного медицинского центра в Севастополе. Об этом он заявил расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

Шойгу подчеркнул в своем докладе, что в вооружённых силах высокий уровень онкологических заболеваний.

«В 2021 году в интересах военнослужащих и сотрудников других силовых структур предлагается начать строительство Единого онкологического центра на базе госпиталя имени Н.Н. Бурденко и многопрофильного центра в Севастополе», – заявил он.

Министр обороны уточнил, что в данном регионе порядка 150 тыс. силовиков и членов их семей, а «достойного медицинского учреждения нет».

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В завершении доклада он обратился к президенту с просьбой поддержать совместную инициативу силовых ведомств по созданию указанных объектов.

Фото: lenta.ru