Севастополь отмечает День знаний

Почти 6 тысяч первоклашек сели за парты

Сегодня для всех школьников страны прозвучал звонок, означающий начало нового учебного года. Для самых юных школьников он стал первым в их жизни.

В Севастополе впервые за парты сели 5764 первоклассника. Им предстоит учиться долгих 11 лет.

Проводить во взрослую жизнь на линейки в школы города их пришли родители и высокие гости.

Глава города посетил линейку в школе-гимназии №10, где в этом году открываются курчатовские классы.

«Очень люблю школу и образование в целом. У нас предстоит интересный год, в котором будет много нового. Самое главное – учеба. Первоклассники, на вас огромная ответственность — вы учитесь в самом замечательном городе, вы должны знать его историю, гордиться им. В этом году вы получите дневник севастопольца и сможете лучше узнать героическую историю нашего города», — обратился к ученикам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Депутат заксобрания Севастополя Илья Журавлев поприветствовал учеников, педагогов и родителей в школе-гимназии №1.

«Уважаемые учителя, ребята, родители! Уже десять лет я принимаю участие в традиционных линейках в школе гимназии номер один и я всегда призываю ребят работать головой и руками. Это очень важно и это правильно. Представьте себе, если перестать работать ногами — разучишься ходить, а если перестать работать головой, то разучишься делать все на свете. В наш технологический век мы получили смартфоны, компьютеры, гаджеты и, к сожалению, это заменяет у молодежи нормальное человеческое общение. Человек превращается в зомби, а гаджеты становятся костылями для мозга. Молодежь перестает думать, становится кнопконажимателями. Но есть средство и способ гимнастики для мозга — это математика, чтение и правописание. Все это можно получить в самой замечательной школе, где работают замечательные учителя и директор. С днем знаний всех! И желаю всем задуматься над тем, что я вам сказал» – обратился к ребятам с речью Журавлев.

Корреспондент «Севкора» посетил праздничную линейку в школе №39 и пообщался с главными героями торжества – первоклашками.

«Рад, что в школу со мной пошли друзья из садика и из секции по футболу. В школе нам по телевизору показали фильм о правилах дорожного движения, ходили в столовую и очень понравилась каша. Все очень дружили, когда дарили цветочки учительнице», — рассказал ученик 1-В класса Лев Этенко.

Его одноклассник Тимофей Макогон тоже рад, что с ним вместе будут учиться ребята из садика, правда, мальчика огорчило, что нет лифта и в школьную столовую пришлось идти пешком. Зато понравилась каша и бутерброды.

А вот губернатор Развожаев пообещал всем севастопольским школьникам раз и навсегда покончить со второй сменой: «Мы стремимся уйти от двухсменного обучения, создать комфортные, современные условия не только городским, но и сельским ребятам».

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя, Анастасии Ильиной