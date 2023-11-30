В Севастополе ищут варианты создания в регионе охотугодий

Сегодня в ходе сессии Заксобрания был поднят вопрос, предусмотрены ли в Генплане Севастополя охотугодия.

Как передает корреспондент «Севкора», отвечая на вопрос, и.о. вице-губернатора Максим Жукалов заявил, что сейчас рассматриваются два варианта решения вопроса.

Согласно первому варианту, необходимо внесение изменений в федеральное законодательство, направленное на возможность регулирования численности диких животных в границах населенных пунктов.

Второй вариант позволит решить вопрос на местном уровне. «Посредством установления границ населенных пунктов и выделения режима, который в составе Генплана позволит исключить из границ населенного пункт территорию, на которой будет разрешена охота», — пояснил он.

Ольга Сурикова