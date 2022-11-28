Всплыли новые случаи избиения детей женщиной, напавшей на 12-летнюю девочку

В Севастополе история с избиением девочки на детской площадке обрастает новыми подробностями. Оказалось, что женщина, поднявшая руку на чужого ребенка, уже неоднократно становилась участницей потасовок с детьми.

Издание ForPost узнало, что пострадавшая девочка Элина имеет инвалидность по заболеванию почек и находится на домашнем обучении. Сейчас девочка пребывает в шоке и подавленном психологическом состоянии. По словам мамы, у ее сильные головные боли и бессонница. При этом Элина во время нападения на нее кричала так, что голос сорвала, а в ближайшее время у нее областной музыкальный конкурс, к которому она полгода готовилась и теперь она плачет, что не сможет в нем участвовать.

А еще Элина в этом году играла главную роль в спектакле «Грифон».

Горожане в соцсетях остро отреагировали на данный инцидент. Более того, выяснилось, что эта женщина с мальчиком уже неоднократно нападала на детей. Оказалось, что в сентябре она ударила девочку в магазине. Родителями было подано заявление в полицию, но найти обидчицу не удалось.

А 18 сентября она трепала на подростка на детской площадке.

Один из случаев очевидцы сняли на видео. Тогда ее сын играл с ребятами в футбол во дворах на проспекте Октябрьской Революции. Команда мальчика проиграла. А мать потребовала объяснения причин поражения команды своего отпрыска. Она начала сначала кричать на других детей, а потом перешла к рукоприкладству: толкать их бить, у некоторых остались синяки. Когда ребята позвали на помощь родителей, женщину продолжила потасовку и со взрослыми.

Ольга Сурикова