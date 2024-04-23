В Севастополе инвестиции в недвижимость оказались менее выгодными, чем в Норильске

Севастополь занял 89 место среди крупнейших городов России по уровню прибыльности инвестиций в недвижимость. Об этом сообщают аналитики РИА-Рейтинг.

В нашем городе в 2021-2023 годах можно было получить 6 % с учетом сдачи жилья и 2, 6 % без сдачи, инвестировав в недвижимость. Лидером рейтинга по доходности инвестиций в недвижимость является Норильск, где в 2021-2023 годах с учетом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести почти 29% годовых.

Отметим, что аналитики при подсчете прибыльности учитывали инфляцию, плату за коммуналку и НДФЛ.

В среднем по ста крупнейшим городам, чистая доходность от аренды жилья после вычета налога на доходы физических лиц и других обязательных взносов, с учетом инфляции, составляет около 4% в год. Однако в семи из этих городов этот показатель за последние годы превышал 5%.

Например, исследование показывает, что в Норильске арендная доходность достигла 8,3%, что обусловлено повышением стоимости аренды на фоне роста цен на недвижимость — это наивысший показатель среди рассматриваемых городов. Высокие значения доходности также зафиксированы в Салехарде, Магадане, Биробиджане, Нарьян-Маре, Комсомольске-на-Амуре и Нижневартовске.

Ранее эксперты сообщали, что в Севастополе в этом году снизятся цены на недвижимость. О снижении цен на вторичную недвижимость и остановке роста цен на первичку заявил глава финансового института развития жилищной сферы «Дом.РФ» Виталий Мутко.