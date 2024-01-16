В Севастополе в этом году снизятся цены на недвижимость

Это станет отражением общероссийской тенденции.

О снижении цен на вторичную недвижимость и остановке роста цен на первичку заявил глава финансового института развития жилищной сферы «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Мутко пояснил, что прогнозы следует строить исходя из текущей экономической реальности и с учетом того, что льготная ипотека прекращает свое повсеместное действие, а семейную ипотеку правительство хочет продлить.

«Я думаю, что в этой ситуации спрос будет несколько сокращаться и цены на жилье на вторичном рынке как минимум могут пойти вниз, на первичные цены застабилизируются, и рост будет ограниченным», — заявил он.

Напомним, в ноябре 2023 года аналитики из «Авито. Недвижимость» подсчитали, что спрос на новостройки в Севастополе упал на 7%. В целом по стране спрос на новостройки сократился на 12%.