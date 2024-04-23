Две жительницы Севастополя подбросили наркотики знакомым, чтобы смягчить себе наказание

В Севастополе будут судить двух жительниц Севастополя, которые втягивали в торговлю наркотиками других лиц, чтобы изобличить их и смягчить себе наказание, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Они обвиняются в хищении наркотических средств, незаконном сбыте наркотиков и покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в том числе в интернете, в крупном размере.

Следствие полагает, что в сентябре 2022 года 20-летняя девушка договорилась с некими лицами о своем участии в продаже наркотиков через интернет-магазин. Получив партию мефедрона, она расфасовала его на более мелкие дозы, чтобы разложить в тайники-«закладки» для сбыта покупателям. Сотрудники полиции пресекли ее деятельность и изъяли 8 свертков с мефедроном общей массой свыше 8,4 г.

❗️В ходе расследования обвиняемая обязалась изобличить других наркодилеров, чтобы смягчить себе наказание. Однако вместо этого, она и ее 18-летняя подруга похитили у сообщников еще несколько партий наркотиков. Часть они подкинули одному своему знакомому, часть передали другому, планируя обвинить их в преступной деятельности, а остальное хранили у себя дома. Схема эта была раскрыта, сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота почти 60 г мефедрона и более 9,4 г наркотика а-PVP.

Прокуратура Севастополя направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Гагаринский райсуд Севастополя для рассмотрения по существу.

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Ольга Сурикова