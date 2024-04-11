В Севастополе иностранцам аннулировано более 20 разрешительных документов 

За первый квартал 2024 года по результатам проведенной работы сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Севастополю было принято 27 решений об аннулировании ранее выданных иностранным гражданам разрешительных документов.
Правоохранителями было выявлено, что наиболее распространенным нарушением миграционного законодательства является неподача иностранными гражданами уведомления о подтверждении своего проживания на территории России непрерывно в течении двух лет. Это стало основанием для аннулирования вида на жительство 12 иностранцам.
Также в первом квартале сотрудники полиции аннулировали вид на жительство четверым иностранцам в связи с неоднократным их привлечением в течении года к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с посягательством на общественный порядок и общественную безопасность либо нарушением режима пребывания в Российской Федерации.
Кроме того, с целью выявления действительности брака сотрудники УВМ направили в органы прокуратуры Севастополя два материала проверки в отношении граждан одной из республик Центральной Азии. Оба брака были признаны фиктивными и аннулированы.
Оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение правонарушений в миграционной сфере, будут продолжены.
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Ольга Сурикова